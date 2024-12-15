الطفل في الشهر السابع يطور مهاراته بنفسه ويعبر عن مشاعره بتعابير وجهه

تطورات الطفل في الشهر السابع

رضيع قادر على الحفاظ على توازنه

المهارات الحركية:

يصبح طفلك قادراً على الحفاظ على توازنه في الشهر السابع، حيث إن رجليه ووركيه تظهران تطوراً ملحوظاً في قدرتهما على تحمل وزن الجسم.

يستخدم كل الأصابع والإبهام لالتقاط الأشياء من الأرض، أو أي سطح مستوٍ آخر، ويمكنه أن ينقل الأشياء من يد إلى يد، أو من يديه لفمه.

يتعلم الطفل في هذا الشهر التنقل؛ فقد يزحف أو يتدحرج أو يلف أو قد يجمع بين جميع هذه الحركات، ويمكن تشجيعه على أداء الحركة الجديدة وتطوير مهارته عن طريق وضع الألعاب بعيداً عن متناول الطفل.

يستطيع الطفل أن يرجع للوراء، لهذا يجب أن تضع الأم طفلها الذي بلغ الشهر السابع في مكان آمن، وليس على منضدة عالية.

يستطيع أن يتقلب على ظهره وبطنه، لهذا يجب أن يكون في مساحة مستوية وواسعة ومرنة وليس في مكان ضيق.

تطور مهارة التواصل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - الطفل في الشهر السابع يبدأ في استكشاف المزيد عن عالمه، ويستخدم ملامحه في التعبير عن مشاعره، ويسعى وحده لتطوير مهاراته المعرفية والحركية؛ فيلعب اللعبة المفضلة لديه، ويزحف بحماس من مكان إلى آخر، هذا إلى جانب تلقيه للتطورات التي تحدث لكل طفل في الشهر السابع، إلى هنا والأمر يسير إلى الأفضل، ولكن على الأم دور كبير في تشجيع كل تقدم يحرزه طفلها، وتوفير الأمان المنزلي له أثناء حركته وزحفه ومحاولته الأولى لتعلم الوقوف دون مساعدة.اللقاء والدكتورة منال الشامي أستاذة طب الأطفال التي تقوم بشرح، مع استعراض لعدد من النصائح التي تساعد على دعم تطورات الطفل.يستطيع الطفل في هذا العمر التواصل وفهم معنى اللغة، عن طريق تكوين مجموعة واسعة من التعبيرات على وجهه، كالابتسامة الكبيرة، والغضب، بجانب إصدار الكثير من الأصوات المختلفة، كما يمكنه فهم ما يشعر به الآخرون من خلال نبرة الصوت وتعبيرات الوجه، ويستطيع كذلك تمييز الوجوه الجديدة، مما قد يجعله يشعر بالخوف والقلق قليلاً.

طفلك الرضيع من عمر شهر إلى 12 شهراً.. ماذا تقدمين له؟

الحواس

التسنين

طفل في مرحلة التسنين

طعام الطفل في الشهر السابع

طفل رضيع في السابعة يتناول طعاماً صلباً

تابعي تطور نمو طفلك

طفل في الشهر السابع ينظر بشكل سليم

المهارات الاجتماعية والعاطفية

يستجيب للأصوات كما لو كان يحاول إجراء محادثة، يتواصل مع الآخرين ويراقب أفعالهم.

يستخدم صوته للتعبير عن مشاعره، فإذا كان محبطاً، فسوف يتذمر بنبرة مختلفة عن المستخدمة عند التعب.

يبدأ في الاستجابة للأصوات كما لو كان يحاول إجراء محادثة.

يستمتع باللعب مع الأشقاء والأجداد أكثر من أي وقت مضى.

نصائح مهمة لدعم مهارات وتطورات الطفل في السابع

أم تمضي وقتاً مع طفلها الرضيع

أحضري ألعاباً تحتوي على أصوات لدعم المهارة المعرفية والاستكشاف؛ لأنه يجلس الآن بدون مساعدة ويمكنه الوصول إلى الألعاب والتقاطها. قومي بمساعدة طفلك ليستطيع حمل نفسه على ساقيه للمشي، ما يؤدي إلى تقوية عضلات الساقين ومساعدته على المشي بشكل صحيح. استمري في التحدث إلى طفلك لمساعدته على الكلام، وقلدي ما يفعله من أصوات، وقومي بإصدار أصوات مضحكة أو أصوات حيوانات. اقضي بعض الوقت كل يوم للعب مع طفلك، وتحفيز مهاراته الأساسية؛ مثل قراءة الكتب التي تحتوي على صور تنمي خياله. اصطحبي طفلك لبعض الوقت للعب في الهواء الطلق، فهناك الكثير لرؤيته والقيام به، لكن حافظي على سلامة طفلك في الشمس.

نصائح طبية للتعامل مع تطورات الطفل

أم تحتضن طفلها

راجعي الطبيب للتأكد من الوزن والطول والصحة العامة للطفل، ولوصف العلاج المناسب إذا ساءت أعراض التسنين لدى الطفل.

انتظري بضعة أيام قبل تجربة أي طعام جديد للطفل، وراقبي علامات الحساسية، مثل: الإسهال أو القيء أو الطفح الجلدي أو الصفير.

انتبهي للطفل وخاصة إذا كان على الأريكة أو السرير أو الطاولة، لتجنب السقوط حيث إنه قد يتدحرج أو يزحف.

من أبرز تطورات الطفل في الشهر السابع هو زيادة مستوى الرؤية لديه، حيث يستطيع أن يرى مسافات أبعد بكثير عن الأشهر السابقة، كما يمكنه التركيز بالعيون بشكل أكثر والتمييز بين الألوان المختلفة.ويعد السمع من الأمور المهمة لتنمية القدرة على الكلام، أي أن الطفل يستطيع التقاط واختيار أجزاء من الكلام والأصوات وتمييز نبرات الصوت.يتمتع طفلك الآن برؤية كاملة للألوان، والقدرة على تتبع الأجسام المتحركة، ويستطيع أن يرى مسافات أبعد بكثير بوضوح عن الأشهر السابقة أيضاً.يعاني الطفل عادةً في الشهر السابع من آلام التسنين، مما يؤدي إلى خروج لعابه أكثر من السابق، وقد يعاني من انزعاج وألم في اللثة لذلك؛ يجب استخدام مسكنات موضعية وفركها على اللثة لتهدئة الألم.غالباً ما يكون الطفل في عمر 7 أشهر قد بدأ في تناول الأطعمة الصلبة، حيث إنه يستطيع تناول الفواكه والخضروات المهروسة والتي تساعد على التكيف مع القوام الجديد وتعلم كيفية المضغ، أصبح يتناول الطعام الصلب، ولذلك فهو يبدأ في تحديد طعامه المفضل، ويرفض طعاماً، فلا تجبريه لكي لا يكره كل الأصناف.في هذا العمر؛ قادر على الجلوس بمفرده، ويمكنه أن يرجع إلى الخلف وهو جالس.تجاه أي شيء بحيث لا يتشتت انتباهه، ولا يتحرك بصره شمالاً ويميناً كما كان يفعل بالسابق.بالألعاب الصغيرة الطرية والمرنة والقابلة للتشكيل، ويحب أن يلمسها بيديه.الصغيرة من يد لأخرى ويستمتع بذلك.، فلديه نسبة كبيرة من الفضول؛ لهذا أبعدي عن يديه أي آلة حادة.وتفسير تعبيرات الوجه بدقة لمن حوله وخاصة الوالدين.أحد الوالدين يضحك، ويعرف وجهك ووجه إخوته جيداً.حين يرى وجهاً غريباً ويستمر بالبكاء حين يزورك الضيوف.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب متخصص.