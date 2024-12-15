شكرا لقرائتكم خبر عن فحص عشوائي لسائقي النقل العام للكشف عن المخدرات والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الهيئة في تعميمٍ لاتحاد الغرف الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للنقل عن حملةٍ مشتركةٍ مع وزارتي الداخلية والصحة لإجراء فحصٍ عشوائيٍّ للمخدرات والمؤثرات العقلية على سائقي وسائل النقل العام، بما في ذلك الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة.وأوضحت الهيئة في تعميمٍ لاتحاد الغرف السعودية أنَّ تطبيق الفحص العشوائي سيبدأ قريبًا، مؤكدةً أهمية توعية القطاع الخاص بآليات وإجراءات الفحص العشوائي لسائقي وسائل النقل العام وأهميته.





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وفي هذا السياق، ستُطلق حملةٌ توعويةٌ في ديسمبر الجاري تتضمن ورشة عملٍ ”عن بُعد“ يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الساعة 10 صباحًا، وذلك وفق الخطة التوعوية للفحص العشوائي على المخدرات والمؤثرات العقلية على سائقي وسائل النقل العام.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهودٍ وطنيةٍ حثيثةٍ لمكافحة المخدرات، حيث سبق للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إطلاق حملة ”خلك قريب“ في أكتوبر 2022 لتعزيز الترابط الأسري وحماية الأبناء من الوقوع في فخ الإدمان.



خلك قريب لتفعيل الأدوار المجتمعية



وهدفت حملة ”خلك قريب“ إلى تفعيل الأدوار المجتمعية كافة للقضاء على المخدرات وإدمانها؛ وذلك من خلال المواد الإعلامية التي تبرز أثر التفكك الأسري وغياب متابعة العائلة على سلوك الأبناء وانحرافهم إلى الطرق الملتوية التي تجرفهم نحو التعاطي والإدمان، كما تشدد على أهمية الترابط الأسري والاحتواء كسبب أساسي لوقاية الأبناء وحمايتهم من المخدرات.

يُذكر أنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تواصل جهودها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ حملاتٍ توعويةٍ تستهدف مختلف فئات المجتمع بهدف التحصين ضد هذه الآفة الخطيرة.