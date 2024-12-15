شكرا لمتابعة خبر عن القمر البارد يزيّن سماء رفحاء.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تزينت سماء رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، بالقمر المكتمل الأخير لعام 2024، ويطلق عليه “القمر البارد”، بسبب الليالي الطويلة والباردة التي يشهدها الشهر الأخير من العام .

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، برجس الفليح أن القمر المكتمل يشاركه كوكب المشتري الذي يلمع في اتجاه الشرق، كما سيكون كوكب زحل بارزًا في اتجاه الغرب، والزهراء في الأفق الغربي، وكوكب المريخ باتجاه الشرق.

وأشار الفليح إلى أن القمر قد اقترن مع الثريا أمس وهو يعتبر بداية البرد في أول المربعانية، وتُعرف هذه الفترة بالبرودة الشديدة وتساقط الأمطار والثلوج في بعض المناطق.

يذكر أن القمر البارد يعتبر من تسميات وألقاب القمر المتعددة، ويضيء القمر المكتمل السماء ويبقى مرئيًا طوال الليل.