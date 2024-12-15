خاص لـ الخليج 365 منيرة العبدالله: لم أتوقع أن يكون فيلم ليل نهار بهذا الجمال وفخورة باستضافة السعودية لكأس العالم 2034

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - أثنت منيرة العبدالله، زوجة الفنان عبدالله السدحان، التي حضرت العرض الخاص بفيلم "ليل نهار" في الرياض، على الفيلم، وقالت لـ"الخليج 365": "حقيقة لم أتوقع أن يكون ليل نهار بهذا الجمال؛ من الإخراج والأداء، والإفيهات التي كانت بالعمل، وانطباعي عنه أنه رائع، وأتمنى أن يصل إلى جميع محبي الأعمال السينمائية، وأن يحظى بالعرض خارج السعودية الفترة المقبلة".

وعن عدم حضور الفنان عبدالله السدحان للعرض الخاص بالرياض، قالت العبدالله: "عبدالله يمرّ بوعكة صحية، وهو الآن إن شاء الله أفضل، لكنه لم يتمكن من الحضور".

وعن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم بطولة كأس العالم 2034، قالت العبدالله: "فخورة جداً بفوز السعودية باستضافة كأس العالم، وهذا فخر لنا بين الدول العربية والخليجية، والحمدالله".

فيلم "ليل نهار"

أول ظهور لعبدالله السدحان ومنيرة العبدالله

" هو فيلم سينمائي سعودي، من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبد العزيز المزيني، ومن بطولة الفنان زياد العمري، أبرار فيصل، عبدالله السدحان، نواف السليمان، وعلي إبراهيم.وكان أول ظهورمع زوجها الفنان عبدالله السدحان في حفل صنَّاع الترفيه Joy Awards، في الرياض 2023، وتساءل الجمهور وقتها عن سرّ ظهور السدحان مع، ومنْ هي؟ وحينها كشفت الفنانة فوز العبدالله، التي ظهرت بأحد الفيديوهات وحسمت الجدل الذي حدث حول هوية المرأة التي ظهرت مع الفنان عبدالله السدحان، وأكدت أنها شقيقتها، وهي الزوجة الثانية للفنان السعودي عبدالله السدحان.

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