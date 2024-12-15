شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Kraven the Hunter يقترب من فشل ذريع.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الحركة والأكشن والرعب Kraven the Hunter على تقييمات ضعيفة للغاية تزامناً مع انتهاء اليوم الأول لعرضه محلياً داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهو الفشل الثاني لشركة سوني طوال العام بعد فشلها في الربع الأول من العام بفيلمها Madame Web الذي حقق 6 ملايين دولار في افتتاحيته واختتمت إيراداته بـ43 مليون دولار.

ومن المقرر أن يبذل فيلم Kraven the Hunter لشركة سوني جهدا كبيرا، من أجل الحصول على التوقع الأقل له في مسيرة الإيرادات، وهو 13 مليون دولار في افتتاحيته، وهو ما يعد صعبا للغاية وفقاً للمؤشرات الأولى.

وفي سياق آخر، وصلت إيرادات فيلم Gladiator 2 الجديد إلى 371 مليونا و515 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن إخراج المخرج العالمى ريدلى سكوت.

وانقمست إيرادات فيلم Gladiator 2 إلى 135 مليونا و815 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و235 مليونا و700 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.