شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاتصال الأمريكي مع هيئة تحرير الشام في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

توصل أمريكا وهيئة تحرير الشام

الصحافي الأمريكي أوستن تايس

محادثات لكبار الدبلوماسيين

مؤسسات سوريا

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أجرت "اتصالًا مباشرًا" مع هيئة تحرير الشام، التي سيطرت على الوضع في سوريا.يأتي ذلك في إطار السعي الدولي المشترك لانتقال سلمي للسلطة في هذا البلد.وصرح بلينكن للصحافيين بعد محادثات بشأن سوريا في مدينة العقبة الساحلية أقصى جنوب الأردن حضرها وزراء ثماني دول عربية.هذا بالإضافة إلى وزراء خارجية فرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى".ولم يذكر الوزير تفاصيل عن كيفية إجراء الاتصال، ولكن سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تواصلت معهم بشكل مباشر، أجاب "اتصال مباشر - نعم".وأوضح أن الاتصال كان جزءًا من الجهود المبذولة لتحديد مكان أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي اختطف في سوريا عام 2012 بعد اندلاع الحرب.وأضاف بلينكن: "لقد ضغطنا على كل من كان على اتصال بنا بشأن أهمية المساعدة في العثور على أوستن تايس وإعادته إلى الوطن".ويختتم بلينكن جولة إقليمية سعى خلالها إلى إيجاد أرضية مشتركة بعد أن أطاحت هيئة تحرير الشام ببشار الأسد.وشارك بلينكن في العقبة في محادثات جمعت كبار الدبلوماسيين العرب والأوروبيين.وأكد أن المشاركين سيصدرون بيانًا مشتركًا "اتفقنا فيه على أن عملية الانتقال يجب أن يقودها السوريون وأن يملكوا القرار فيها وأن تنتج حكومة جامعة وتمثل" جميع مكونات سوريا.وشدد الوزير الأمريكي على "وجوب احترام حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات والنساء، ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".وأضاف، أن المشاركين اتفقوا أيضا على أن "مؤسسات الدولة" يجب أن تستمر في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين السوريين.من جهته، حضّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن السبت القوى الخارجية، على بذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب سقوط الأسد.وأشار بلينكن إلى أن ثمة توافقا أيضا على ضرورة تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية، وأن على سوريا أن تقيم "علاقات سلمية مع جيرانها".