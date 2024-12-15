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شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في تعليم الجوف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عن تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المنطقة، ابتداءً من اليوم الأحد.
وحددت موعد الاصطفاف الصباحي لطلاب التعليم العام في تمام الساعة 8:15، وبداية الحصة الأولى في تمام 8:30 صباحًا.
وياتي ذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية نظرًا لما تمر به المنطقة من تغير في درجات الحرارة حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.
وحددت موعد الاصطفاف الصباحي لطلاب التعليم العام في تمام الساعة 8:15، وبداية الحصة الأولى في تمام 8:30 صباحًا.
تطبيق الدوام الشتويكما أخّرت إدارة تعليم القريات بداية الحصة الأولى إلى الساعة 9:00 صباحًا حتى يوم الثلاثاء القادم.
وياتي ذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية نظرًا لما تمر به المنطقة من تغير في درجات الحرارة حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.