شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في تعليم الجوف والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق الدوام الشتوي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عن تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المنطقة، ابتداءً من اليوم الأحد.وحددت موعد الاصطفاف الصباحي لطلاب التعليم العام في تمام الساعة 8:15، وبداية الحصة الأولى في تمام 8:30 صباحًا.كما أخّرت إدارة تعليم القريات بداية الحصة الأولى إلى الساعة 9:00 صباحًا حتى يوم الثلاثاء القادم.وياتي ذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية نظرًا لما تمر به المنطقة من تغير في درجات الحرارة حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.