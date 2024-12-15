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بداية من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في تعليم الجوف

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واس - سكاكا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عن تطبيق الدوام الشتوي في مدارس المنطقة، ابتداءً من اليوم الأحد.
وحددت موعد الاصطفاف الصباحي لطلاب التعليم العام في تمام الساعة 8:15، وبداية الحصة الأولى في تمام 8:30 صباحًا.

تطبيق الدوام الشتوي

كما أخّرت إدارة تعليم القريات بداية الحصة الأولى إلى الساعة 9:00 صباحًا حتى يوم الثلاثاء القادم.
وياتي ذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية نظرًا لما تمر به المنطقة من تغير في درجات الحرارة حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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