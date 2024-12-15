إسرائيل تشن غارات جديدة على مواقع عسكرية قرب دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شنت إسرائيل، السبت، 35 غارة ضد منشآت عسكرية قرب دمشق، في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية في سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد الذي حكم البلاد لأمد طويل الأسبوع الماضي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن أحدث موجة من الغارات استهدفت معسكرات لجيش النظام السابق في ريف دمشق، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وتتضمن المعسكرات المستهدفة أنفاقا جبلية تضم مستودعات صواريخ وذخيرة، وفقا للمرصد السوري الذي يقع مقره بالمملكة المتحدة وفق “العربية”.

وشنت إسرائيل 430 غارة جوية على سوريا منذ الإطاحة بالأسد في 8 ديسمبر، بحسب المرصد السوري. وتسعى إسرائيل إلى تدمير ترسانة الجيش السوري خشية وقوع الأسلحة في ايدي الفصائل المسلحة التي أسقطت الأسد، بقيادة جبهة النصرة. وهاجم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القصف الإسرائيلي المتواصل على سوريا، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى الاستقرار لإنجاز المرحلة الانتقالية. كما انتقدت الأمم المتحدة استيلاء الجيش الإسرائيلي على أراض في المنطقة الفاصلة بالجولان السوري المحتل عقب انهيار نظام الأسد.

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