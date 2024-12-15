كيف تميزين بين أنواع وأسباب مختلفة للمغص عند طفلك خصوصاً في سن المدرسة؟

أنواع المغص غير المقلق عند الأطفال

طفل في طريقه إلى المدرسة

توقعي أن يصاب طفلك بالمغص أي ألم في البطن بشكل عادي وطبيعي مثله مثل أي إنسان، ولا يجب عليك القلق ما دام طفلك ينمو بشكل طبيعي بحيث يزيد وزنه وتكون شهيته جيدة بالنسبة للطعام، فمن الممكن أن يصاب بالمغص في هذه الحالة بسبب تعرضه لبرد المعدة، ويمكن التخلص منه سريعاً عن طريق شرب مشروب عشبي دافئ نسبياً مثل مغلي المريمية والكمون وغيرهما.

لاحظي أن طفلك قد يصاب بالمغص ويكون ذلك عند تعرضه لموقف معين أو في وقت معين؛ مثل المغص الذي يصيب الأطفال في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة، وقد يكون لأسباب نفسية يجب أن تعالجها الأم.

توقفي تماماً عن القلق من المغص وألم البطن الذي يشكو منه طفلك، ثم يتوقف عن الشكوى حين يلعب أو يجلس لمشاهدة التلفاز ثم يتذكر الشكوى بعد أن ينتهي من اللعب مثلاً، ويكون ذلك لسبب نفسي غالباً ما يكون هو لفت انتباه الأم، وفي بعض الأحيان قد يصاب الأطفال بالمغص مع موعد تناول وجبة الطعام الرئيسية، وقد يكون ذلك تعبيراً لرفضهم لصنف الطعام وعدم الرغبة في تناوله، وحيث يقبل الأطفال على تناول السناكس والحلوى والسكاكر، ويجب أن تنتبه الأم لذلك ولا تجاري طفلها بسبب شكواه وتقوم بتقديم الطعام له بطريقة جذابة مع مشروب عشبي دافئ، ولكن يجب تقليل الشاي مثلاً لأنه يقلل من نسبة امتصاص الحديد في الجسم.

أشكال المغص المقلق عند طفلك

توجهي بطفلك إلى الطبيب على الفور في حال ظهر لديه المغص المقلق، وله عدة صور وأشكال مثل المغص الذي يوقظ الطفل من نومه العميق، حيث تلاحظين أن طفلك قد استيقظ، وبدأ في البكاء في منتصف الليل مع وضع يديه على بطنه وقد يتلوى من الألم، كما قد يظهر لديه تغير في لون شفتيه وتحول لونهما الوردي إلى اللون الباهت فيجب القلق من بكاء الطفل الليلي عموماً.

لاحظي أن هناك علامات تكون مترافقة مع المغص ويجب أن تتوجهي بطفلك للفحص مثل حدوث تغير في لون البول لدى الطفل وحدوث انتفاخ في البطن، فتغير لون البول يشير إلى وجود التهابات في مجرى البول، وانتفاخ البطن قد يكون مقلقاً ويشير إلى انسداد الأمعاء.

اصطحبي طفلك فوراً إلى قسم الطوارئ في حال استمر المغص مع طفلك لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة وترافق بارتفاع درجة حرارته، ويجب أن تحددي للطبيب موضع المغص، فقد يكون الطفل لديه التهاب في الزائدة الدودية، وقد يضطر الطبيب في بعض الأحيان لإجراء عملية جراحية طارئة لاستئصالها.

اصطحبي طفلك إلى الطبيب في حال كان يعاني من نوبات مغص متقطعة، ولكن هذه النوبات أدت إلى فقدان الوزن الملحوظ عند الطفل، ويجب ألا تنتظري لمدة أطول طالما كانت النوبات متباعدة.

علاج مغص الرضع

رضيع يشكو من المغص

قومي بتدليك بطن الرضيع بالقليل من زيت الزيتون وبأطراف أصابعك وعكس عقارب الساعة وذلك حين يبدو الطفل متألماً من المغص، حيث يقوم بإغلاق قبضتي كفيه الصغيرتين، ويشد ساقيه ويضمهما نحو بطنه، ويمكن تعريض بطنه لتيار من الماء الدافئ مع التدليك، ويفيد أيضاً أن تقلبي طفلك الرضيع على بطنه بحيث يلامس ركبتك وتتركيه على هذه الهيئة لعدة دقائق.

اهتمي بعملية التكريع للرضيع بعد كل رضعة، ويفضل أن تتم عملية التكريع بعد نقل الطفل من الثدي الأول إلى الثاني لكي يتخلص من الهواء الذي ابتلعه خلال الرضاعة، والذي يضاعف من آلام المغص لدى الطفل في حال تراكمه.

احرصي على أن تقللي من تناول المنبهات المحتوية على الكافيين خلال مرحلة الرضاعة؛ لأنها تنتقل إلى الرضيع من خلال الرضاعة مثل القهوة والشوكولاتة والمشروبات الغازية، كما يجب أن تقللي من بعض المأكولات التي تحتوي على البصل والثوم والكرات والقرنبيط، والتي تزيد من تراكم الغازات في البطن لدى الأم المرضعة وتنتقل للطفل خلال الرضاعة أيضاً.

علاج المغص عند الأطفال بعد عمر سنتين فما فوق

طفل يتألم ويبكي

حاولي تحديد نوع المغص وألم البطن الذي يعاني منه طفلك مع مراقبة الأعراض، ففي حال وجود أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة مع بكاء الطفل وتكرار ذهابه إلى الحمام للتبول مع تغير في رائحة البول، ويشكو الطفل في بعض الأحيان من صعوبات في التبول وكذلك وجود حرقان في البول، ففي هذه الحالة يجب أن يخضع الطفل لتحليل عينة من البول، وقد يحتاج لإجراء مزرعة للبول للكشف عن سبب التهاب البول بشكل محدد ونوع البكتيريا المسببة له لكي يحصل على العلاج المناسب.

راقبي بعض الأعراض التي تترافق مع حمى البحر المتوسط في حال شكوى طفلك من المغص أي ألم البطن مع أعراض أخرى؛ مثل ارتفاع درجة الحرارة وكذلك يلاحظ أن الألم يخف ويزيد على فترات مع شكوى الطفل من ألم في جهة واحدة من الصدر نتيجة لالتهاب الغشاء البلوري، إضافة لحدوث آلام في مفاصل الركبتين والكاحلين والرسغين تحديداً.

توقفي تماماً عن تقديم المنتجات غير الصحية والجاهزة التي تقدم للأطفال وتتسبب في حدوث شكوى دائمة من المغص وألم البطن؛ مثل المقرمشات والعصائر المصنعة التي تباع في علب كرتونية، وكذلك الحلويات والسكاكر ويجب على الأم أن تقدم بدائل صحية عنها متوافرة في البيت، وتعدها بنفسها وتشجع طفلها على تناولها.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - يصاب الأطفال بالمغص في البطن منذ الولادة وخصوصاً في مرحلة الرضاعة، وما يتبع تلك الآلام من حدوث الغازات والانتفاخات يتسبب بالإزعاج للأم، وكذلك الحيرة في التعامل مع هذه الأعراض، ولكن حين يكبر الطفل قليلاً فهو يستمر بالشكوى نفسها، وهو ألم في بطنه وأصبحت عبارة مغص الأطفال هي أكثر عبارة يسمعها الطبيب والصيدلي من الأم.قد يصاب الأطفال بمغص لا يكون مقلقاً وقد يكون لأسباب فسيولوجية وتشريحية مرتبطة بجسم الطفل ونفسيته، ولذلك يجب أن تتعرف الأم إلى المغص المقلق في هذه الحالة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة لانا عبد العزيز، حيث أشارت إلى كيف تميزين بينوما هو المغص المقلق والمغص غير المقلق وعلاجهما، وكذلك علاج مغص الرضع خصوصاً في الآتي:قد يهمك أيضاً: تجربة أم مع طفلها المصاب بالمغص... د. سارة رزق: لا يوجد علاج لهذه الحالة!*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص