سلامي: الأحداث بسوريا درس مرير يجب أن نتعلم منه ولم نذهب إليها لضم جزء من أرضها إلى أرضنا

أشار القائد العام لقوّات الحرس الثّوري الإيراني اللّواء ​حسين سلامي​، إلى أنّ "القوى الأجنبيّة الّتي تشعل النّيران في ​سوريا​، كأنّها ذئاب جائعة، قد انقضت على غزال وحيد في الصّحراء، وكلّ واحدة تقطع جزءًا من جسده. هؤلاء الصّهاينة من الجنوب، وآخرون من الشّمال، وآخرون من الشّرق، وفي الوسط. النّاس تائهون، يواجهون مستقبلاً غامضًا".

وأكّد في خطاب، أنّ "هذا درس مرير نتعلّمه، ولكن يجب أن نأخذ هذه العبرة الكبيرة جنبًا إلى جنب مع العبر الكبرى الّتي تركتها مرحلة الدّفاع المقدّس"، لافتًا إلى أنّ "الجميع رأوا أنّه عندما كنّا موجودين هناك، كان الشّعب السّوري يعيش عيشةً كرامةً، لأننّا كنّا نسعى لكرامتهم. لم نذهب إلى سوريا لضمّ جزء من أرضها إلى أرضنا، ولم نذهب لنجعلها ساحةً لبحث عن مصالحنا الطّموحة، بل ذهبنا لكي لا يتمّ تدمير كرامة المسلمين".

وشدّد سلامي على أنّ "سوريا بفضل الله ستتحرّر على يد شبابها الغيارى والمجاهدين، وسيدفع الصّهاينة ثمنًا باهظًا، وسيُدفنون في تلك الأرض، لكن هذا يتطلّب وقتًا طويلًا، صمودًا عظيمًا، عزيمةً عاليةً، وإرادة وإيمانًا عظيمَين. وهذا ما يوجد لدى الشّباب المجاهدين في عالم الإسلام، فهناك الغيرة، وهناك الدّافع، وهناك الإيمان".