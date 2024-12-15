تكنولوجيا: لينوفو تطلق ThinkCentre Neo Ultra Mini بمعالج i7 وRTX 4060

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن أحدث إصداراتها في سوق الحواسيب الشخصية الصغيرة، ThinkCentre Neo Ultra، الذي صُمم لتقديم أداء قوي ضمن تصميم مدمج. أصبح هذا الجهاز متاحًا الآن للشراء في الصين عبر JD.com. دعونا نستعرض أبرز مواصفاته.

يأتي ThinkCentre Neo Ultra Mini PC مع خيارات قوية من معالجات الجيل الرابع عشر من Intel، بما في ذلك i5-14500، i7-14700، والمتوقع i9-14900. توفر هذه المعالجات أداءً مميزًا للمهام المتعددة والاستخدامات عالية الكثافة.

يحتوي i7-14700 على 20 نواة و28 خيطًا، بينما يتميز i9-14900 بـ 24 نواة و32 خيط مسار، وتصل سرعتهما إلى 5.8 جيجاهرتز، مما يجعلهما مناسبين للعمليات الحسابية المعقدة.

يضم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة 32 جيجابايت، ومحرك تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت باستخدام تقنية M.2 PCIe Gen4، مما يوفر أداءً عاليًا في تخزين البيانات والوصول إليها.

كذلك، يعتمد على بطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 4060 بقوة 115 واط وذاكرة GDDR6 VRAM بسعة 8 جيجابايت، ما يتيح تجربة سلسة لتشغيل الرسوميات ثلاثية الأبعاد وتتبع الأشعة وتشغيل الألعاب الثقيلة.

اعتمدت لينوفو في هذا الجهاز على نظام تبريد مبتكر ICE 7.0 الذي يجمع بين مراوح توربينية متقدمة وشفرات ثلج ثلاثية الطبقات لتحسين تبديد الحرارة. يعزز هذا النظام الكفاءة الحرارية بنسبة 5% مقارنة بالجيل السابق مع الحفاظ على مستوى ضوضاء منخفض.

للأعمال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، استخدم الجهاز بنية حوسبة هجينة، حيث جمع بين قوة المعالج ووحدة معالجة عصبية مستقلة اختيارية (NPU)، مما يوفر قوة معالجة ذكاء اصطناعي تصل إلى 30 TOPS. يدعم هذا الأداء الفائق مهامًا مثل تحليل البيانات والتطبيقات الذكية واستنتاجات الذكاء الاصطناعي المحلية.

يأتي الجهاز بهيكل متين مصنوع من الألومنيوم باستخدام تقنية CNC، مع مصدر طاقة مدمج بقدرة 350 واط. كما يتميز بتعدد خيارات الاتصال مثل USB 3.2، Type-C، HDMI 2.1، DP 1.4، وWi-Fi 6E، مما يجعله متكاملًا مع مختلف بيئات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم ما يصل إلى 7 شاشات عرض مستقلة لتعدد المهام بكفاءة.

يشغل الحاسب نظام التشغيل Windows 11 Home ويأتي مثبتًا مسبقًا مع Microsoft Office 2021.

يتوفر الجهاز الآن عبر JD.com بسعر يبدأ من 12986 يوانًا (1784 دولارًا) لإصدار i5-14500، بينما يبلغ سعر إصدار i7-14700 حوالي 15499 يوانًا (2130 دولارًا).

في سياق متصل، قدمت Aoostar حاسوب الألعاب الصغير Gem 12 Pro Max بمعالج AMD Ryzen 7 8845HS ودعم اتصال OCuLink لتحسين الأداء. كما كشفت عن الحاسوب الصغير Godx Mini PC المزود بمعالج AMD Ryzen 9 6900HX ووحدة معالجة رسومات Radeon RX 6600 LE.

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