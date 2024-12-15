ليلى علوي تقدم مسرحية مشيرة الخطيرة في موسم الرياض

روجت الفنانة ليلى علوي لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "مشيرة الخطيرة" والتي سوف تقوم بتقديمها بـ موسم الرياض بـ المملكة العربية السعودية حيث قامت بنشر بوستر المسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".

ليلى علوي تروج للعمل

وأرفقت الفنانة ليلى علوي تعليقًا ببوستر العمل تدعو به جمهورها ومحبيها بانتظار العرض حيث قالت: "انتظروا مسرحيتي الجديدة مع بيومي فؤاد ”مشيرة الخطيرة" واللي هتعرض يوم 18 ديسمبر على مسرح محمد العلي بالرياض".

يذكر إنه يشارك في بطولة المسرحية كلا من الفنان سليمان عيد، إيمان السيد، نور إيهاب، إبرام سمير وعدد آخر من الفنانين الشباب

قررت الشركة المنتجة طرح فيلم “المستريحة” الذى تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوى بدور العرض السينمائية يوم 1 يناير 2025، ليكون أول الأفلام التي يتم طرحها بداية العام.

وتلعب خلاله ليلى علوي شخصية تدعى "شاهيناز المرعشلي" وتقوم بأعمال نصب كبيرة وتهرب خارج البلاد، وتقرر العودة لمصر مرة أخرى لتقوم بأكبر عملية نصب في تاريخها، ولكنها تكتشف أن أحد الأشخاص قام بالنصب عليها ويجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب ليلى علوي، عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم: مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي وعبد الرحمن ظاظا ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.

قد يهمك أيضــــاً:

ليلى علوي توجه رسالة دعم لمنى زكي والأخيرة ترد عليها

ليلى علوي تشارك بـ 4 أفلام في صالات السينما خلال عام واحد