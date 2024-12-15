أعلن زعيم "هيئة وتحرير الشام" والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بالجولاني، "أننا ندرس العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%"، وذلك بعد أسبوع من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأفاد الجولاني بأنه "سيتم حلّ كل الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة". وأشار إلى أنه "لن يكون هناك خدمة علم إلزامية بعد الآن والتطوع يجب أن يكون بحالة اختيارية".

كانت هذه تفاصيل خبر الجولاني: لن يكون هناك سلاح إلّا بأيدي الدولة وندرس العمل على رفع الرواتب بنسبة 400% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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