السلطات الروسية أجلت جوا قسما من طاقمها الدبلوماسي في سوريا

اعلنت السلطات الروسية عن أنها "أجلت جوا قسما من طاقمها الدبلوماسي في سوريا الأحد".
كما اكدت وزارة الخارجية الروسيةن أن "عمل السفارة الروسية في دمشق مستمر"، موضحة أننا "ساعدنا بإجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية التابعة لبيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا من سوريا".
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