انت الان تتابع خبر أول موقف عراقي بشأن الجولان: إجراءات تغيير وضعه باطلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت أن "موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها"، مشددة على أن "الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة".

وتدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الإسرائيلي المستمرة، والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".