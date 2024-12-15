شكرا لقرائتكم خبر عن بخدمة "العنوان المختصر".. "سبل" يحصد جائزة "أفضل خدمة رقمية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت مؤسسة البريد السعودي "سبل" جائزة "أفضل خدمة رقمية" تقديرًا لجهودها البارزة في تقديم حلول تقنية ريادية مبتكرة.

وذلك عن خدمة "العنوان الوطني المختصر" كأحد الممكنات الجيومكانية ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2024.

مشغل وطني

يعكس هذا الإنجاز التزام "سبل" بدورها الريادي كمشغل وطني يسهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين المحلي والدولي.

وذلك من خلال تقديم قيمة مضافة ترتكز على تجربة رقمية متكاملة ومتميزة، وتوفير حلول تقنية مبتكرة تلبي تطلعات المستخدمين وتواكب احتياجاتهم المتجددة.



كما يُجسد هذا الإنجاز جهود مؤسسة البريد السعودي في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، في إطار بنية تحتية رقمية متقدمة تعزز كفاءة التعاملات الحكومية والتجارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

هوية مكانية شاملة

يُعد العنوان الوطني هوية مكانية شاملة ومتكاملة للأفراد، تم تصميمها وفقا لأرقى المعايير العالمية، إذ يعتمد هذا النظام الموحد على تغطية جميع مناطق ومدن المملكة، ما جعلها منظومة معترفًا بها محليًا ودوليًا.

وحظي باعتماد مجلس الوزراء في عام 1434هـ/2013م، ليكون المرجع الرئيس للعنونة في المملكة.

كما نال العنوان الوطني العديد من الاعتمادات المحلية والدولية، باختياره أحد المراجع العالمية لأساليب العنونة ضمن وثيقة المعيار الدولي للعنونة.

وصُدق على مطابقته للمعيار الدولي من قبل منظمة الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، ما عزز من كفاءة العمليات اللوجستية، وأسهم بفاعلية في تقليل الأخطاء المرتبطة بالعناوين، وزيادة معدل نجاح التوصيل من المحاولة الأولى إلى نسبة بلغت 96%.



شهادة المستوى الذهبي

في شهر نوفمبر الماضي، حصلت مؤسسة البريد السعودي "سبل" على شهادة المستوى الذهبي في معايير الأمن من الاتحاد البريدي العالمي UPU على أعمال سبل المتعلقة بتطبيق معايير الأمن البريدي لسلاسل الإمداد الدولية، والالتزام بتنفيذ استراتيجية الاتحاد التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية في مجال الأمن البريدي.جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي في دورته الثانية لعام 2024 التي عُقدت أخيرًا في العاصمة السويسرية برن.

يسعى البريد السعودي "سبل" لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، كمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية في تقديم الممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة.