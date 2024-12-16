شكرا لقرائتكم خبر عن احتمال حدوث فيضانات.. تحذير من هطول أمطار متواصلة على بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خبراء الأرصاد الجوية فى بريطانيا تحذيرًا من هطول أمطار متواصلة، قد تجعل ظروف السفر صعبة في مناطق من اسكتلندا خلال الأيام الثلاثة القادمة.

ودخل التحذير الأصفر الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، والذي يغطي أجزاء من المرتفعات الاسكتلندية وأرجيل وبوت وبيرثشاير ومنطقة ستيرلينج، حيز التنفيذ في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

ويستمر حتى منتصف نهار غد الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تؤدي الأمطار المتواصلة إلى صعوبة في ظروف السفر، واحتمال حدوث فيضانات في بعض الأماكن.