وهاب: لنذهب إلى السلام مع إسرائيل وكنت وسيطًا أنقل رسائل منها إلى سوريا عبر جهة غربية ثالثة

رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" ‎وئام وهاب، في مقابلة مع قناة "الجديد"، أنه "ليس هناك منتصر إلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، مضيفا "أنا أقتُل وأتعامل مع الشيطان لأحمي عشيرتي".

وكشف "أنني كنت وسيطاً أنقل رسائل من إسرائيل إلى سوريا عبر جانب غربي ثالث وقد نقلت رسائل إلى (شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد) ماهر الأسد لأن الغرب يعتبر أن بشار يكذب".

واعتبر وهاب أن "بشار والروس اختلفوا عندما رفض الاسد الجلوس مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان"، معتبرا أن "المسؤولية يتحملها بشار الأسد شخصياً وشقيقه ماهر لا يمون على شيء".

وقال إن "130 مليار دولار سحبها الأسد خلال الـ10 أيام الأخيرة وتم نقل الأموال عبر طائرات إلى روسيا".

وكشف وهاب أن "بشار الأسد طلب مني عام 2012 ان افتعل مشكلة في الجبل مع (الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط وانا رفضت الدخول في فتنة".

وذكر أن "معامل الكبتاغون "غلطة كبيرة" وهي مسألة لا أخلاقية لكن لم يكن له حل مع بشار"، وقال "بشار وماهر غادرا سوريا بنفس الطائرة والرجلان هما في روسيا".

ورأى وهاب أن "الامة لا تريد الحرب وإذا سألوني: فلنذهب الى السلام مع اسرائيل"، كما اعتبر أن "المحور انتهى بإغتيال (قائد فيلق القدس الإيراني السابق) قاسم سليماني و(الأمين العام الراحل لحزب الله) السيد حسن نصرالله"، وقال: "أنصح الشيعة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل".

وأوضح أنه "لن يكون هناك رئيس في جلسة 9 كانون الأول وأتمنى على رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الحوار الجدّي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون".