الامارات | فريق «أيه إم» بطلاً لكأس «ونستون تشرشل» للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق «أيه إم»، بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، ببطولة كأس ونستون تشرشل للبولو، بعد فوزه على فريق «الحبتور» بنتيجة 12-8، في المباراة النهائية التي أقيمت، أول من أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور بدبي، بهانديكاب من 8 إلى 10 جول.

كما فاز فريق «الباشا» على فريق «الذئاب مهرة» بنتيجة 6 - 3.5 في مباراة كأس الترضية على المركز الثالث التي أقيمت قبل المباراة النهائية.

أقيمت البطولة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور في دبي، بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب من 8 الى 10 جول.

وأعربت الشيخة عليا آل مكتوم عن سعادتها بالفوز الكبير على فريق الحبتور، وحصول فريقها على كأس ونستون تشرشل للبولو للموسم 2024 -2025، حيث تعد البطولة الثانية التي يفوز بها الفريق هذا الموسم بعد فوزه ببطولة عيد الاتحاد، الشهر الماضي.

وأرجعت الشيخة عليا آل مكتوم الفوز إلى رباعي الفريق الذي «لعب بجماعية وديناميكية رائعة أمام فريق قوي ويجيد اللعب في النهائيات».