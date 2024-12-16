شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حمدى فتحى بعد إعلان عودته للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

عبر حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري عن سعادته بالعودة إلى الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، بعد إعلان مسئولي القلعة الحمراء الموافقة على استعارة اللاعب.

وكتب حمدي فتحي عبر حسابه على فيسبوك: "راجعين يا أهلي من تاني".

وكان حمدي فتحي قد انضم إلى الوكرة القطري في بداية الموسم الماضي، قبل أن ينهي مسئولو القلعة الحمراء إجراءات استعارته لتدعيم صفوفه بقوة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وقام مسئولو النادي الأهلي، بزيارة ودية اليوم، إلى سعادة الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، والذي وافق رسميًا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.