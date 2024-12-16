مجلس أمن بيلاروسيا: مستعدون للرد على أي استفزازات خلال فترة الانتخابات الرئاسية

أكّد سكرتير مجلس الأمن القومي البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، "أنّنا على استعداد للرّدّ على مختلف المخالفات والاستفزازات" خلال فترة الانتخابات الرّئاسيّة في البلاد، كاشفًا "أنّنا أنجزنا في وقت سابق، اختبار وسائل المنظومة الحكوميّة للرّدّ على أيّ أعمال إرهابيّة ونشاط المنظّمات الإرهابيّة، بما في ذلك بناء على خبرة عام 2020 وغيرها".

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ سلطات بيلاروسيا "تأخذ بالاعتبار ما حدث في سوريا". وأعرب عن قلقه إزاء "تشكيل جماعات مسلّحة من البيلاروسيّين على أراضي أوكرانيا، ومخطّطاتها وتصريحاتها حول إسقاط السّلطة بالقوّة". وركّز على أنّ "هناك عدم وجود إدارة مركزيّة على أراضي أوكرانيا، حيث لا يسيطر الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الأوضاع في بلاده بالكامل، ويمكن لأي شخص أن يتّخذ قرارًا... وسيعبرون الحدود ويحاولون القيام باستفزازات"، مشدّدًا على "أنّنا بالطّبع على استعداد لذلك، ونحن نتابع مخطّطات خصومنا، وعلى استعداد للرّدّ في حال الضّرورة وحماية بلادنا".

يُذكر أنّ من المقرّر أن تجري الانتخابات الرّئاسيّة في بيلاروسيا في 26 كانون الثاني 2025.