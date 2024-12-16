شكرا لقرائتكم خبر عن "صقور الدرون" يُؤهل الأيتام لسوق العمل في مجال التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

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ختام مرحلة البحث

التعليم التقني للأيتام

الدمام - شريف احمد - أنهى المشاركون في برنامج ”صقور الدرون“، الأسبوع الثاني، الذي ينظمه مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بمحافظة الأحساء، ضمن مبادرات برامج ”بكرة الإثرائية“.ويهدف إلى تمكين المشاركين من استكشاف إمكانيات الطائرات بدون طيار وتوظيفها في تطبيقات مدنية مبتكرة.وقال مدير المركز صالح الحمد: إن برنامج ”صقور الدرون“، الذي يمتد على مدار 8 أسابيع بواقع لقاء أسبوعي كل يوم سبت، يركز على تدريب الطلاب على تشغيل طائرات الدرون واستخدامها في إعداد مشاريع تقنية مبتكرة.واختتم المشاركون بنهاية الأسبوع الثاني مرحلة البحث في المصادر المقترحة من قبل فريق التدريب لتحديد المشكلة البحثية واعتماد المشاريع النهائية، ما يمثل خطوة أساسية في تطوير أفكارهم التقنية.من جهتها، قالت مشرفة التدريب خلود السلطان: "إن البرنامج يهدف إلى صقل مهارات المشاركين ليصبحوا مبتكرين قادرين على توظيف طائرات الدرون في مجالات مدنية متنوعة، مثل الزراعة الذكية، المراقبة البيئية، وإدارة الكوارث، بما يعزز قدراتهم التقنية والإبداعية لخدمة المجتمع".وأضافت أن برنامج ”صقور الدرون“ يُعد إحدى المبادرات النوعية لمركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام، حيث يسعى إلى تقديم تعليم تقني متقدم يتيح للأيتام فرصًا استثنائية للنمو والتميز، مع التركيز على إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بمهارات تقنية متطورة.