شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين.. عيار 21 ينخفض إلى 3815 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر الذهب في مصر، (عيار 24)، اليوم الإثنين، 4360 جنيها للبيع، و4337.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، (عيار 22)، اليوم الإثنين، 3996.75 جنيه للبيع، و3975.75 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، (عيار 21) اليوم الإثنين، 3815 جنيها للبيع، و3795 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، (عيار 18) اليوم الإثنين، 3270 جنيها للبيع، و3252.75 جنيه للشراء.

واستقر سعر الذهب في مصر، (عيار 14) اليوم الإثنين، 2543.25 جنيه للبيع، و2530 جنيها للشراء. سعر الذهب اليوم وبلغ سعر الذهب في مصر، (عيار 12) اليوم الإثنين، 2180 جنيها للبيع، و2168.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الإثنين، 30520 جنيها للبيع، و30360 جنيها للشراء.