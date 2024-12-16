تكنولوجيا: وان بلس تدعم هاتف OnePlus Ace 5s القادم بمعالج من سلسلة Dimensity 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد وان بلس مؤتمرها القادم في السوق الصيني في 26 من ديسمبر، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن بعض تفاصيل مواصفات إصدار OnePlus Ace 5s.

تخطط وان بلس لدعم هواتف Ace 5 وAce 5 Pro برقاقات معالج Snapdragon 8 Gen 3، وSnapdragon 8 Elite، ومن المتوقع أن تقدم وان بلس إصدارات أخرى في السلسلة بعنوان Ace 5 Mini وAce 5V، على أن تنطلق هذه الإصدارات للأسواق في حدث يعقد العام المقبل.

أيضاً من بين الإصدارات المرتقبة من الشركة هاتفي Ace 5s وAce 5s Pro، ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أن أحد هذه الإصدارات يأتي بمعالج من سلسلة معالجات Dimensity 9.

من جانب أخر أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف OnePlus Ace 5 Mini ينطلق بشكل رسمي في الربع الثاني من 2025، على أن يتميز بشاشة صغيرة بحجم 6.31 إنش، ويضم معالج Snapdragon 8 Elite، كما يضم هذا الإصدار مستشعر Sony IMX906 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن إصدار Ace 5s المميز بمعالج من سلسلة Dimensity 9 سينطلق في حدث يعقد في شهر أبريل من العام المقبل، ومن المتوقع أن ينافس هواتف Redmi Turbo 4 Pro، وXiaomi Civi 5 Pro وأيضاً iQOO Z10 Turbo في الأسواق.

المصدر