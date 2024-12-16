شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف عن عادة مرتبطة باستخدام الهاتف قد تعكس معاناتك مع القلق والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن عادة جديدة في استخدام الهواتف الذكية أصبحت شائعة بشكل متزايد، فهناك اتجاه متزايد لدى الناس لحمل ليس هاتف ذكي واحد، بل هاتفين ذكيين معهم.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فعلى الرغم من أنه يساعد في فصل العمل عن المتعة، إلا أن حمل هاتفين يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيتك، وفقًا لعلماء النفس.

يعتقد ديفيد شيفيلد، أستاذ علم النفس في جامعة ديربي، أن امتلاك هاتفين قد يكون مرتبطًا بالقلق أو حتى العصبية، قائلا "إذا كنت أكثر عصبية، فقد تستخدم هاتفك أكثر وقد تكون أكثر قلقًا بشأن عمر البطارية، لذا فإن الهاتفين يوفران شبكة أمان".

قال الدكتور ظهير حسين، المحاضر الأول في علم النفس بجامعة نوتنجهام ترينت، إن وجود هاتفين قد يكون أيضًا علامة على "FOMO"، أو الخوف من تفويت الفرصة، وهو مرتبط بالاستخدام المكثف للهواتف الذكية، مثل زيادة عدد التطبيقات المستخدمة، وقد يعني الطلب على تخزين كل هذه التطبيقات أن الناس يجب أن يستخدموا هاتفين.

لكن قد يكون حمل هاتفين مجرد وسيلة لفصل الاتصالات القائمة على العمل عن الاتصالات الشخصية خلال الأسبوع، قد يجعل هذا التكتيك من الأسهل "إيقاف تشغيل" الالتزامات المهنية في المساء ويساعد في الحفاظ على الفصل بين العمل والحياة.

قال الدكتور كوستادين كوشليف من قسم علم النفس بجامعة جورج تاون: "قد تكون الشركات أكثر ميلاً إلى توفير الهواتف لموظفيها".

ومع ذلك، يشير ماكسي هايتماير، الباحث في التفاعلات بين الإنسان والحاسوب في كلية لندن للاقتصاد، إلى أنه قد يكون هناك عيب في هذا، قائلا: "يبدو أن العديد من الناس يتوقعون أن يكونوا في متناول اليد طوال الوقت، سواء على المستوى المهني أو الخاص".

وفي حالات أخرى، قد يوفر هاتفان نسخة احتياطية في حالة نفاد بطارية أحدهما، ولكن هذا قد يكون أحد أعراض إدمان الهواتف الذكية.