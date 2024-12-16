شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pixel تطرح رموزًا صوتية جديدة احتفالاً بأعياد الميلاد.. اعرف كيفية الحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد هواتف Pixel Phone، لطرح بعض الرموز التعبيرية الصوتية الجديدة، والتى تتيح لك إضافة مؤثرات صوتية إلى مكالماتك الهاتفية من هاتف Pixel إلى هاتف Pixel وتظهر على شاشة الهاتف عندما تجري مكالمة هاتفية مع مستخدم Pixel آخر لديه طراز متوافق.

ويتميز التطبيق الآن برمز تعبيري صوتي لشجرة عيد الميلاد يحل محل Party Popper، وتُظهر الرسوم المتحركة المصاحبة للتغيير أجراسًا مع الرنة، في الوقت نفسه، تم استبدال رمز تعبيري صوتي للوجه الباكي مؤقتًا برمز تعبيري صوتي للألعاب النارية مع صاروخ ينطلق، احتفالا برأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد.

تتوفر الرموز التعبيرية الصوتية لعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة مع الإصدار 156 من تطبيق Pixel Phone، حيث يمكنك تثبيت أحدث إصدار من التطبيق عن طريق تنزيله من متجر Google Play أو انتظار التحديث ليصل إلى هاتفك، بالإضافة إلى التغييرات الموسمية لتطبيق Pixel Phone، تمت إضافة زر مكالمة الفيديو في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، فهو نفس الرمز الدقيق المستخدم سابقًا لمكالمات الفيديو، ولكنه يقع الآن في مكان أسرع وأسهل في العثور عليه.

ويمكن العثور على أيقونة مكالمة الفيديو بالنقر على زر المزيد، وقد تراها أيضًا على شريحة اقتراح أو عند النقر على اسم من قائمة جهات الاتصال لديك، وسيؤدي النقر على الأيقونة إلى بدء جلسة Google Meet.

ولمعرفة إصدار تطبيق Pixel Phone الذي يعمل به هاتف Pixel الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات ثم التطبيقات ثم عرض جميع التطبيقات، ومرر لأسفل إلى الهاتف وانقر عليه، وسيؤدي ذلك إلى فتح صفحة معلومات التطبيق لتطبيق Pixel Phone،ثم مرر لأسفل الصفحة وسترى رقم الإصدار الذي تستخدمه حاليًا.

وعلى سبيل المثال، يحتوي هاتف Pixel 6 Pro الذي يعمل بنظام Android 15 QPR2 Beta 1 على الإصدار 155 من تطبيق الهاتف، مما يعني أنه لا يحتوي بعد على رمز تعبيري صوتي جديد للعطلات ولا الموقع الجديد لأيقونة مكالمة الفيديو.

تتوفر الميزة على هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro والإصدارات الأحدث من Pixel.