"المرصد السوري": الغارات ليلًا استهدفت نحو 10 مواقع وتُعتبر الأعنف بالساحل السوري منذ 2012

أفاد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ ليلًا غارات على مواقع في اللّواء 23 دفاع جوي ومقرّ اللّواء 23 قرب قرية حريصون، كتيبة اسقبلة وضهر البلوطية، منطقة الخراب، منطقة مرسحين، موقعَين قرب دريكيش، مستودعات صواريخ أرض-أرض، ودفاع جوّي قرب قرية ملكة، ومواقع شمال سهل عكار ضمن الأراضي السّوريّة، إضافةً إلى القواعد الصّاروخيّة في ثكنة 107 في منطقة زاما في ريف طرطوس".

وذكر أنّ "انفجارات عنيفة دوّت في طرطوس، نتيجة الضّربات المتتالية وتطاير صواريخ أرض-أرض من المستودعات، وتُعتبر هذه الضّربات الأعنف في منطقة السّاحل السوري منذ بدء الغارات في عام 2012"، مشيرًا إلى أنّ "الضّربات الإسرائيليّة استهدفت أيضًا منطقة مصياف، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة".

وكان قد لفت "المرصد السوري" مساء أمس، إلى أنّ غارات جوّيّة إسرائيليّة استهدفت قواعد صواريخ ومستودعات في طرطوس.