تكنولوجيا: لعشاق ألعاب الفيديو.. لعبة The Last of Us Part II Remastered قريبًا على ويندوز

القاهرة - سامية سيد - تستعد لعبة The Last of Us Part II Remastered من الانطلاق على PlayStation والوصول إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، بعدما أعلنت شركة Sony أن اللعبة التي حققت نجاحًا كبيرًا في عام 2020 ستكون متاحة عبر Steam وEpic Games Store في 3 أبريل 2025.

ويعتبر هذا هو أول ظهور للعبة على المنصة، والتي وصلت إلى PS5 في وقت سابق من هذا العام، وكما هو الحال في PS5، تتضمن لعبة The Last of Us Part II Remastered على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows إخراجًا بدقة 4K في وضع Fidelity و1440 بكسل تم ترقيتها إلى 4K في وضع الأداء.

كما ستحتوي اللعبة أيضًا على خيار معدل إطارات مفتوح إذا كانت شاشتك تدعم VRR ودقة نسيج أفضل بشكل عام وجودة ظلال، و هناك أيضًا وضع بقاء على قيد الحياة يشبه Roguelike يسمى No Return، ووضع Guitar Free Play، ومحتوى إضافي جديد خلف الكواليس.

وقالت شركة Naughty Dog، أنه قد تم تصميم لعبة The Last of Us Part II Remastered للسماح للاعبين الذين لم يختبروا هذه القصة من قبل بتجربة هذه اللعبة بأفضل طريقة ممكنة.

ولعبة The Last of Us Part II هي لعبة ممتعة من حيث آلية اللعب، القائم على القتال كما أنها تمنحك الكثير من الرسوم المتحركة للأشياء التي يمكنك القيام بها عند القضاء على عدو.

وفي السابق، وصلت لعبة The Last of Us Part I أيضًا إلى أجهزة الكمبيوتر في عام 2022، بعد ما يقرب من عقد من إصدارها الأصلي في عام 2013، كما وصلت سلسلة Uncharted من Naughty Dog العام الماضي.