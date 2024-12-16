شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجان تحكيم مسابقات مهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، عن أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والذى ينطلق اليوم الإثنين بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر فعالياته حتى يوم 21 ديسمبر الجارى.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية

يتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من كل من مدير التصوير: حسين بكر رئيس المركز القومى للسينما، المنتج السينمائى معتز عبد الوهاب، المخرج عمر بيومى.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الدولية

يتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الافلام الدولية من كل من المخرج أمير رمسيس، النجمة بشرى والمنتجة السينمائية شاهيناز العقاد

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام المصرية

تتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الافلام المصرية من كل من المخرج سعيد حامد، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، المنتج شريف فتحي

لجنة تحكيم مسابقة أفضل مخرجة مصرية

تتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفضل مخرجة مصرية والتى تحمل اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أمير للدورة السادسة من كل من الدكتورة ايمان يونس عميدة المعهد العالي للسينما، النجمة حورية فرغلي والدكتورة ميرفيت أبوعوف.

لجنة تحكيم مسابقة افلام الشباب والطلبة

تتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الشباب والطلبة والتى تمنج جوائزها باسم رائد السينما المصرية "محمد بيومى" من كل من الممثل والمنتج د. عاطف عبد اللطيف - الفنان عمرو القاضى ومحمد عطوة

وتقدم الحفل الإعلامية مها الصغير، ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، كل من، النجمة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومنحهم البرج الذهبي عن مشوارهم الفني.

وتشهد الدورة السادسة من المهرجان مشاركة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولي، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى افضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا.

ويشهد الفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني ضمن المسابقة المصرية، كما يعرض الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية، ، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية.