شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الربو تتفاقم فى الشتاء.. الأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يعانى مرضى الربو بشكل كبير خلال فصل الشتاء، حيث يؤدي الهواء البارد ومسببات الحساسية الداخلية والتهابات الجهاز التنفسي إلى تفاقم الأعراض، ويوصي الخبراء بالحصول على اللقاحات وترطيب الجسم للوقاية من نوبات الربو التي تزداد في الشتاء، بحسب موقع "تايمز ناو".

يمكن للهواء البارد والجاف مع التغيرات المفاجئة في الطقس أن يهيج مجرى الهواء لدى مرضى الربو، مما يؤدي إلى إنتاج مخاط إضافي.

البقاء في المنزل ليس مفيدًا دائمًا لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

يمكن أن تكون الأشهر الأكثر برودة بمثابة موسم لتفاقم الأعراض، مما يؤدي إلى أعراض الربو الشديدة التي يمكن أن تصبح خارجة عن السيطرة.

لماذا تزداد مشاكل مرضى الربو في فصل الشتاء؟

الأشخاص المختلفون لديهم أعراض ربو مختلفة، ولكن بعض الأسباب الشائعة تشمل الهواء البارد، والذي يمكن أن يتسبب في تمدد وانقباض مجاري الهواء.

إذا خرجت يومًا ما في يوم بارد ووجدت نفسك تسعل وضيق في التنفس، تعد المواد المسببة للحساسية الداخلية محفزًا مهمًا آخر.

عندما تنخفض درجة الحرارة، نميل إلى البقاء في المنزل مع إغلاق النوافذ ورفع درجة الحرارة، مما قد يحبس المواد المسببة للحساسية، مثل عث الغبار وجراثيم العفن ووبر الحيوانات الأليفة، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو.

وسلط الخبراء الضوء أيضًا على التهابات الجهاز التنفسي كعامل رئيسي، حيث تنتشر الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد الشائعة في الشتاء وهي محفز أساسي للعديد من الأفراد المصابين بالربو.

تظهر الدراسات أن التهابات الجهاز التنفسي مسؤولة عن معظم نوبات الربو عند الأطفال والبالغين.

قد تؤدي أدوية البرد والإنفلونزا أحيانًا إلى تفاقم الأعراض أيضًا، حيث يمكن لمزيلات الاحتقان أن ترفع معدل ضربات القلب في حين قد تحتوي الأدوية متعددة الأعراض على مواد غير آمنة لمرضى الربو.

علاج الربو والوقاية من نوباته فى الشتاء

لعلاج الربو خلال فصل الشتاء، يوصي الأطباء بضمان الترطيب الكافي للحفاظ على مخاط الرئة أرق وأسهل في الإزالة.

تجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص الذين يبدو عليهم المرض، واتبع النظافة الأساسية مثل غسل اليدين بشكل متكرر لتقليل خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

يمكن أن يساعد ارتداء ملابس دافئة والتنفس من خلال أنفك أثناء التواجد في الخارج أيضًا.

تعمل ممرات الأنف على تدفئة الهواء قبل دخوله إلى رئتيك، مما يقلل من التهيج

أكد الأطباء أهمية لقاح الإنفلونزا وحمل جهاز الاستنشاق دائمًا.

لمكافحة المحفزات الداخلية للربو يوصى باستخدام جهاز ترطيب قبل النوم، وتنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية وإزالة الغبار بانتظام، وغسل الفراش أسبوعيًا بالماء الساخن للتخلص من عث الغبار.

تجنب مواقد الحطب في الهواء الطلق أو الحفاظ على مسافة آمنة، وإبقاء المواقد الداخلية فارغة عندما لا تكون قيد الاستخدام.

يوصي بتجديد أدوية الربو بانتظام والبقاء على اتصال مع طبيبك، خاصة إذا كان لديك تاريخ من نوبات الربو الشتوية.