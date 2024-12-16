نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يبحث الفرص المشتركة في صناعة الأغذية والأدوية والتقنية الحيوية مع شركات مصرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، اجتماعات ثنائية مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وقادة كبرى شركات القطاع الخاص، بحثت سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، والفرص المتبادلة في مجال التصنيع الغذائي والتقنية الحيوية الدوائية، وذلك ضمن الزيارة الرسمية الحالية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف إلى جمهورية مصر العربية.

وناقش معاليه مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، تطوير التعاون المشترك بين الطرفين في القطاع الصناعي، وتشجيع شركات القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في المملكة ومصر.

وبحث ابن سلمة خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة مينا فارم للأدوية البارزة في تصنيع الأدوية الحيوية، فرص توطين الصناعات الدوائية بالمملكة، والاستفادة من خبرتها في عمليات التصنيع الحيوي المتكامل، فيما ناقش مع قادة مجموعة إيفا فارما، آفاق التعاون المشترك في قطاع الصناعات الدوائية الجنيسة واللقاحات البيطرية.

والتقى معاليه رئيس مجلس إدارة شركة “ميديكال يونيون فارما” الدوائية، وتناول اللقاء بحث فرص التكامل الصناعي في صناعات الأدوية والخامات الدوائية الـ(APIs) بشقيها الكيميائي والحيوي، المستهدفة في التجمع الصناعي بالعين السخنة.

من جهة أخرى، زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، مصنع شركة “بيتي”، إحدى شركات المراعي، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة السعودية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، وبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصري، ودورها في دعم قطاع الصناعات الغذائية، وسبل استفادة “المراعي” من موقع مصنعها بمصر في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية.

وناقش اجتماع معاليه مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية العامة “جالينا”، فرص استثمار الشركة في المملكة، كما شهد الاجتماع استعراض أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتسليط الضوء على النمو المتوقع لقطاع الخضار والفواكه المعبأة والمجمدة في المملكة، والتأكيد على استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز الإنتاجية.

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