شكرا لقرائتكم خبر عن نوبات الغضب لأطفال اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.. الأسباب وطرق التعامل والان مع تفاصيل الخبر



الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تعتبر المهام المتكررة أو المملة أو التي تتطلب الكثير من الجهد يمكن أن تكون صعبة للغاية، وتثير الكثير من المقاومة، خاصة إذا كان ذلك يعني التوقف عن القيام بشيء ممتع - مثل لعب لعبة فيديو، لذا فإن أشياء مثل الواجبات المنزلية والذهاب إلى السرير وارتداء الملابس والحضور إلى العشاء يمكن أن تصبح ساحات معركة.

ولسوء الحظ بالنسبة للآباء، فإن استراتيجيات التجنب التي يستخدمها هؤلاء الأطفال عادةً هي نوبات الغضب والجدال والتحدي وصراعات القوة، وفقا لما نشره موقع childmind.

وإذا أصيبوا بنوبة غضب، فمن المرجح جدًا أن يغير شخص ما متطلبات المهمة، أو يسهلها عليهم، أو يكتفي بالحد الأدنى من الامتثال"، وهذا ينطبق على الطفل، لذا يميل السلوك إلى التكرار، وعندما يطور الأطفال نمطًا من التفاعل السلبي، فقد يكون الانضباط الذي ينجح مع الأطفال الآخرين غير فعال ويقوم الناس بأشياء معينة بشكل طبيعي في التربية. بالنسبة لمعظم الأطفال، يعمل الأمر بشكل جيد، بالنسبة للأطفال الذين يعانون من مشكلة سلوكية، فإن هذه الأشياء تفشل بشكل بائس".

وبالنسبة للطفل الذي نادرًا ما يسيء التصرف، قد يكون للوالد الذي يرفع صوته تأثير "لكن الأطفال الذين يسيئون التصرف غالبًا ما يعتادون على هذا بسرعة، إذا صرخت كثيرًا، فسوف يقررون في النهاية أن هذه هي طريقة العالم. وسيصرخ الناس عليهم فقط، وإذا عوقب الأطفال كثيرًا، فإن العقاب لا يصبح ذا أهمية لأنهم في النهاية يعيشون في حالة دائمة من العقاب.

استراتيجيات الانضباط



غالبًا ما يحتاج الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى مزيد من التنظيم مقارنة بالأطفال الآخرين، وتعليمات أكثر وضوحًا حول أنواع السلوك التي يبحث عنها البالغ. وكآباء، نحتاج إلى مساعدة الأطفال على معرفة السلوكيات المقبولة، وتعليم هذه السلوكيات المقبولة وضبط الأطفال الذين يتصرفون بشكل جيد قدر الإمكان". الثناء والفرص لإقامة علاقة إيجابية مع الوالدين هي أدوات قوية لإدارة السلوك المشاغب، والذي يميل إلى التصعيد عندما تكون العلاقة عبارة عن تفاعلات سلبية في الغالب.

المساعدة في حل مشاكل السلوك



عندما يصاب الأطفال المصابون باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بمشكلات سلوكية خطيرة، سواء تم تشخيصهم باضطراب المعارضة أم لا، فإن العلاج الأكثر فعالية هو تدريب الوالدين. هناك العديد من برامج تدريب الوالدين، ولكن ما تشترك فيه هو أنها تعلم الوالدين كيفية إعادة ضبط العلاقة مع الطفل.

يتعلم الآباء كيفية استخدام الثناء بشكل فعال، وتشجيع السلوكيات التي يريدون تشجيعها، وكيفية نشر العواقب المتسقة عندما لا يمتثل الأطفال. والنتيجة هي أن الأطفال يتعلمون تعديل سلوكهم لتلبية التوقعات والاستمتاع بتفاعلات أكثر إيجابية مع والديهم، ويمكن أن يساعد تدريب المهارات الاجتماعية والعلاج السلوكي المعرفي الفردي الأطفال أيضًا على التفاعل بطريقة أكثر صحة مع كل من البالغين وأقرانهم.

وبالنسبة للأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، قد تساعد الأدوية المنشطة التي تقلل من أعراض عدم الانتباه والاندفاع وفرط النشاط أيضًا في تحسين السلوك، تُستخدم الأدوية المضادة للذهان مثل أبيليفاي (أريبيبرازول) وريسبردال (ريسبردون)، والتي ثبت أنها تقلل من العدوانية والتهيج، بشكل متكرر في الحالات التي يكون فيها الطفل معرضًا لخطر الإبعاد من المدرسة أو المنزل.

ولكن حتى عند استخدام الدواء، يوصي الخبراء بأن يقترن ذلك بتدريب الوالدين للحصول على أفضل النتائج.