براد بيت يتلقى عرضاً بملايين الدولارات لدور يجمعه بأنجلينا جولي على الشاشة.. فهل سيوافق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - قد يكون عرضاً بقيمة مليون دولار بمثابة فرصة العمر لكثير من الأشخاص، ولكن بالنسبة لنجم بحجم براد بيت، فقد تكون ملايين الدولارات ليست فرصة بالنسبة له، وهذا المبلغ المكون من 6 أصفار لا يمثل له أي قيمة أو ربما غير مغرٍ بالمرة، خصوصاً إذا كان هذا المبلغ متعلقاً بزوجته السابقة أنجلينا جولي، فما القصة؟

براد بيت يرفض عرضاً بملايين الدولارات والسبب أنجلينا جولي

أراد المنتج داني روسنر أن يجمع شمل الزوجين السابقين أنجلينا جولي وبراد بيت في عملٍ رومانسي جديد، معتقداً أنهما يمكنهما أن يضعا خلافاتهما جانباً من أجل مشروعه الرومانسي الذي دام 20 عاماً، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد قوبل عرضه بالرفض من قِبَل براد بيت، حيث زعمت مصادر مقربة من بيت، 60 عاماً، أنه لا توجد طريقة يمكن أن "يُخفِّض بها نفسه" لقبول المال للعمل مع شخص تسبب له في الكثير من الألم.

وقال أحد المطلعين لموقع DailyMail.com حصرياً: "لن تجعل كل أموال العالم براد يظهر في فيلم مع أنجلينا مرة أخرى. من المؤكد أن هذا من شأنه أن يثير اهتمام الجمهور، لكنه ليس شيئاً قد يفكر فيه أبداً للحظة"، وأضاف: "إنهما عدوان لدودان حالياً، لذا لا توجد طريقة يمكن أن يخفض بها براد نفسه ليحصل على أي مبلغ من المال للتحدث إلى أنجلينا على الشاشة، لقد تسببت له في الكثير من الألم ولا تريد حتى أن يتحدث عنها المقربون منه".

انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت

دام زواج جولي وبيت قوياً في هوليوود لأكثر من 10 سنوات، لكنه انتهى فجأة عندما تقدمت جولي بطلب للطلاق في سبتمبر 2016، حيث زعمت أن بيت كان مسيئاً لفظياً وجسدياً بعد شجار عنيف على متن طائرتهما الخاصة، وأصبح الطلاق رسمياً في عام 2019.

وعلى عكس الكثير من علاقات هوليوود، لم يحافظ الثنائي أبداً على علاقة صداقة بعد الانفصال؛ بل إن بينهما الكثير من الدعاوى القانونية. ومنذ ذلك الحين، انفصل بيت عن ابنته شيلوه، 18 عاماً، وتوأميه نوكس وفيفيان، 16 عاماً، بالإضافة إلى أطفاله الثلاثة بالتبني مادوكس، 23 عاماً، باكس، 20 عاماً، وزهارا، 19 عاماً.

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الفصل بين أنجلينا جولي وبراد بيت في رد كاربت مهرجان فينيسيا

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شارك كلٌ من أنجلينا جولي وبراد بيت في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 81، بفيلم السيرة الذاتية ماريا لأنجلينا، وفيلم Wolves لبراد بيت وجورج كلوني. وقد حرص منظمو المهرجان على إقامة رد كاربت منفصلة لجولي وبيت لعدم تقابلهما في نفس اليوم، حيث تم عرض فيلم أنجلينا يوم 29 أغسطس، بينما تم عرض فيلم بيت يوم 1 سبتمبر، وفي ذلك الوقت غادرت جولي المهرجان بصحبة مخرج الفيلم لحضور مهرجان تيلورايد السينمائي.

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