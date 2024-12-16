شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ينعى نفسه بقصيدة كتبها عام 1987 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب سابقا على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن قصيدة نعى فيها الراحل الفنان نبيل الحلفاوى نفسه، وعلق قائلا: نعى الفنان الراحل نبيل الحلفاوى نفسه في قصيدة كتبها لنفسه عام 1987، وقال فيها:

: ف نعيى ما تكتبوش

أسامى القرايب

ف نعيى لازم تنكتب

أسامى الصحاب

وصيغة الكلام

- بدون النظام

وحسب الميزان

مش حسب المحبه -

حتبقى كده :

صديق كل من

السعدنى والصحن ولينين

فرغلى والدكتور أمين

سامى ومرعى وأحمد ياسين

يحيى وحمدى وعبد الله غيث

سامح وشامخ وعلوه وأديب

سيدهم وكيمو وسناء

والطاهر بهاء

أحمد وحودة وعِماد

محمد ودوحة ورِياض

أشرف وشاكر وطلعت

عزت ومدحت وبهجت

حسين وسمره وجلجل غنيم

شريف وعادل وعز وكريم

هشام وخضر وجمال

أحمد كمال

منه حمايا ومنه صديق

محمد وفيق

وعبده كمان

قبل ما اناسبه بزمان

أسامة عكاشة ومحسن وحفـظ

هادى وصبحى ولطفى وشعب

روقه ورستم وزيـزو ودفـر

عوض وزيكا ونور الشريف

عمر وأردش وهانى مطاوع

حجازى اللى سابنا ف عز الشباب

سيد خميس وسيد حجاب

حتى ابنى وابويا

وخالى واخويـا

ييجوا ف نعيى ضمن الصحاب



تغريدة أحمد مجاهد

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد قدم العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وإبتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس .