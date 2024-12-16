شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي يدعو إلى عملية سياسية تشمل جميع السوريين والان نبدء بالتفاصيل

إجلاء موظفين روس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في موسكو اليوم الأحد، أن روسيا أجلت بعض موظفي سفارتها جوًا من العاصمة السورية دمشق

وبالإضافة إلى موظفي السفارة الروسية، جرى إجلاء موظفي البعثتين الدبلوماسيتين لكوريا الشمالية وبيلاروس، فضلًا عن أفراد من بعثة جمهورية أبخازيا الانفصالية غير المعترف بها

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الطائرة وصلت إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، من دون الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين عادوا على متنها

لكنها أكدت أن السفارة الروسية في دمشق لم تغلق وتواصل عملها، ولم تقدم سببًا للإجلاء الجزئي

عودة العمل بمطار دمشق

أعلن مدير

مطار دمشق الدولي

في سوريا أنيس فلوح عودة العمل بالمطار يوم الأربعاء القادم، بحسب ما أورده "تلفزيون سوريا" التابع للمعارضة اليوم الأحد

وكان فلوح ذكر في وقت سابق أن كافة الكوادر تعمل بشكل متكامل وتعاون كبير لإعادة الوضع على ما هو عليه في المطار ، مشيرًا إلى أن المراحل الأخيرة لتشغيل المطار اقتربت على النهاية

بدوره، أفاد مدير ميناء طرطوس المهندس ثائر ونوس بأن مرفأ طرطوس سيستأنف عمله ونشاطه غدًا الاثنين

مساندة عربية للشعب السوري

أكد وزراء خارجية

لجنة الاتصال العربية

الوزارية بشأن سوريا، المُشكَّلة بقرار من جامعة الدول العربية، الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته

وتكونت اللجنة من: المملكة العربية السعودية ، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية

وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية

الدمام - شريف احمد - قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جاير بيدرسن إن سوريا تواجه العديد من التحديات، إلى جانب ما يحدوها من آمال في المستقبل.وأضاف بيدرسن خلال زيارة إلى دمشق يوم الأحد، أن التغييرات التي جلبتها الإطاحة ببشار الأسد كانت هائلة.ووصف المهام التي تواجه البلاد بأنها عملية سياسية تشمل جميع السوريين، وإعادة البناء الاقتصادي، وإنهاء العقوبات الدولية، والدعم الإنساني الفوري للأشخاص في سوريا والمنفيين الذين يسعون إلى العودة.وأوضح بيدرسن أن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى إعادة تشغيل مؤسسات الدولة وضمان القانون والنظام.وأشار إلى أن هذا يشمل الكشف عن جرائم عائلة الأسد التي حكمت البلاد لأكثر من 50 عامًا، ومنع أبناء الشعب من الانتقام.