السعودية | عبد الله عابدين للخرسانة الجاهزة: أول شركة معتمدة من CSC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبد الله عابدين للخرسانة الجاهزة: أول شركة معتمدة من CSC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نيوم

حصلت شركة مصانع عبد الله عابدين للخرسانة الجاهزة على شهادة مجلس استدامة الخرسانة (CSC)، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع البناء المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبذلك تصبح أول شركة خرسانة جاهزة في المنطقة، والأولى خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وتركيا، تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

احتفاءً بهذا الإنجاز، نظمت الشركة اليوم مراسم استلام الشهادة في مصنعها بشرما في منطقة نيوم، بحضور شخصيات بارزة من الصناعة ومن شركائها التجاريين، لتخليد هذه اللحظة المهمة التي يُتوقع أن تُلهم جهودًا مماثلة في جميع أنحاء المنطقة.

وتم إطلاق مجلس استدامة الخرسانة (CSC) في عام 2017 كمبادرة عالمية لدعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في قطاع الخرسانة. يُعد CSC النظام الوحيد المعتمد عالميًا لشهادات الخرسانة الجاهزة والخرسانة مسبقة الصب. مع وجود 1288 منشأة حاصلة على الشهادة في 25 دولة، تتمتع شهادة CSC باعتراف من أبرز أنظمة البناء الأخضر مثل LEED وBREEAM.

وبهذه المناسبة، قال طارق عبد الله عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عبد الله عابدين للخرسانة الجاهزة: “يُظهر هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز ريادة المملكة في التنمية المستدامة في قطاع الخرسانة الجاهزة، ووضع معايير جديدة للبناء المسؤول بيئيًا، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة وتطلعات شركائنا في المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع نيوم”.

وقالت سينثيا إيميش، منسقة ومديرة الاستدامة في مجلس استدامة الخرسانة: “يمثل إنجاز شركة عبد الله عابدين خطوة هامة نحو مستقبل مستدام في صناعة البناء في المنطقة. ومن خلال دمج الاستدامة في عملياتهم، يقدمون مثالًا واضحًا للدور الذي تلعبه الشركات في تحقيق الأهداف العالمية للمناخ. وتمهد قيادتهم الطريق لاعتماد الصناعة على نطاق أوسع لهذه المعايير المهمة”.

من جانبه، ذكر ربيع الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة “غراي ماترز” (Grey Matters)، الشريك الإقليمي لـ CSC: “نفتخر بدعم شركة عبد الله عابدين في الحصول على هذه الشهادة، التي تعكس الزخم المتزايد للبناء المستدام في الشرق الأوسط. هذا الإنجاز لا يعزز ريادتهم فحسب، بل يُلهم أيضًا الشركات الأخرى لاعتماد ممارسات تتماشى مع تطلعات رؤية 2030 ومشروع نيوم”.

إلى جانب حصول شركة عبد الله عابدين على شهادة CSC، وقّعت الشركة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركتي Gulf Cryo وCarbonCure Technologies. تهدف هذه الشراكة إلى تطبيق تقنيات التقاط واستخدام الكربون في جميع منشآتها، مما يُسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز استدامة إنتاج الخرسانة.

من خلال استخدام حلول مبتكرة مثل حقن ثاني أكسيد الكربون المُلتقط في الخلطات الخرسانية، تتوافق هذه المبادرة مع رؤية عبد الله عابدين لقيادة ممارسات البناء الصديقة للبيئة، والمساهمة في أهداف إزالة الكربون في السعودية.

لمزيد من المعلومات حول شركة عبد الله عابدين ومبادراتها في الاستدامة، يُرجى زيارة:

Home

نسخ الرابط تم نسخ الرابط