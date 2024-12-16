شكرا لمتابعة خبر عن سائح ينبهر بأمان متنزهات المملكة ليلاً ويقرر الإقامة بها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص سائح بلجيكي علي اصطحاب أسرته المكونة من نساء وأطفال بجولة في إحدي المتنزهات بالمملكة ليلاً .

وشارك السائح مقطع فيديو وهو يري الأمان الذي يعيشه الأطفال والنساء بالمملكة ليلاً والذي لم يجده في بلده بلجيكا ، مؤكداً علي أن النساء تستطيع الجلوس بمفردهن وتناول الطعام دون أن تتعرض لمضايقات .

وأبدي البلجيكي إعجابه برؤية الأطفال التي تستمتع باللعب ليلاُ ، هذا بجانب انبهاره بالطقس المعتدل ، ليقرر السائح أن يقيم بالمملكة وينشئ أسرة بها .