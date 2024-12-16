شكرا لقرائتكم خبر عن الأخير في 2024.. "القمر البارد" يزين سماء الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الصور اكتمال البدر الأخير في سنة 2024 في سماء منطقة الحدود الشمالية، الذي يطلق عليه "القمر البارد"، بسبب الليالي الطويلة والباردة التي يشهدها الشهر الأخير من العام.

وهي من تسميات وألقاب القمر المتعددة، ويضيء القمر المكتمل السماء ويبقى مرئيًا طوال الليل. الاقتران بكوكب المشتري أوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك عدنان الرمضون، أن القمر شوهد أحدب متزايدًا مساء السبت، مقترنًا بعملاق المجموعة الشمسية كوكب المشتري، واكتمل بدرًا مساء يوم الأحد.

وأشار إلى أن أصل هذا الاسم يعود إلى الثقافات الأصلية في أمريكا الشمالية، إذ كان سكانها يلاحظون أن القمر في ديسمبر يظهر في السماء في وقت يكون فيه الطقس في أشد برودته.

كما يرتبط القمر البارد بفترة انخفاض درجات الحرارة الشديدة، التي تميز هذا الشهر في مناطق كثيرة بالعالم.