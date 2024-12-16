شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 9 صباحًا.. تأخير بداية اليوم الدراسي بتعليم القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم منطقة القصيم أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات، وتعاملًا مع ظروف المناخ الباردة، تقرر تأخير بداية اليوم الدراسي اليوم الاثنين إلى الساعة 9:00 صباحًا.

وأشارت إلى إلغاء الاصطفاف الصباحي، واقتصار الفسح على الفناء الداخلي، وذلك في جميع مدارس تعليم القصيم ومحافظات المنطقة.

