شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أتربة مثارة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

.

.

أماكن الأتربة المثارة

.

توخي الحذر من الغبار

.

.

.

الحذر على الطرق السريعة

.

.

.

.

أتربة على الشرقية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أتربة مثارة على أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنينوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العلي وذعبلوتنمكة المكرمة: جدة وثول ورابغ والكامل وخليص والجموم والخرمة والموية وتربة ورنية.المدينة المنورة: العلا وخيبر والمدينة المنورة والحناكية والمهد والرايس وينبع.نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة.تبوك: الوجه وأملج.عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب.ناشد المركز المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة على الطرق السريعة نظرًا إلى شبه انعدام الرؤيةودعت الجهات المختصة إلى اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من تأثيرات الغبار، خصوصًا على مرضى الجهاز التنفسي وكبار السنفيما يُتوقع استمرار هذه التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة على فترات متفرقة خلال الأيام المقبلة، ضمن التغيرات المُعتادة التي تشهدها المنطقة خلال فصل الشتاءدعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة، خاصة في أثناء القيادة على الطرق السريعةكما حثّ "الأرصاد" الجميع على متابعة المستجدات والتحديثات عبر قنواته الرسمية ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعيوتستقبل مناطق المملكة لاستقبال موجة برد قاسية تبدأ من اليوم الأحد، متسببةً في انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصةً في المناطق الشمالية والوسطى والشرقيةوتُصاحب هذه الأجواء رياح نشطة مثيرة للأتربة، مما يزيد من الإحساس بالبرودةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.وتستمر الأتربة حتى الساعة 11 من صباح الاثنين على الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.بينما تستمر حتى الساعة 9 صباحًا على ذعبلوتن.