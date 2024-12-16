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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل ببنك إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت توقعات عن إبقاء بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة دون تغيير في قراره المقبل، بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.
ومن المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية عن نتيجة اجتماعهم القادم في 19 ديسمبر.
ويؤثر سعر الفائدة الأساسي على مقدار ما تفرضه البنوك من رسوم على القروض والرهن العقاري.
وكان التضخم قد انخفض إلى ما دون هدف البنك البالغ 2% في وقت سابق من العام.
وهذا دفع البنك المركزي البريطاني إلى خفض أسعار الفائدة في أغسطس ونوفمبر.
ومن المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية عن نتيجة اجتماعهم القادم في 19 ديسمبر.
أسعار الفائدة في بريطانياويعتقد معظم المحللين أنهم سيصوتون في صالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي في المملكة المتحدة عند 75ر4%، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
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التضخم في بريطانياكما أبقي عليه مرتفعًا في السنوات الأخيرة للحد من التضخم الجامح.
وكان التضخم قد انخفض إلى ما دون هدف البنك البالغ 2% في وقت سابق من العام.
وهذا دفع البنك المركزي البريطاني إلى خفض أسعار الفائدة في أغسطس ونوفمبر.