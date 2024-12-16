شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل ببنك إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الفائدة في بريطانيا

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التضخم في بريطانيا

الدمام - شريف احمد - كشفت توقعات عن إبقاء بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة دون تغيير في قراره المقبل، بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.ومن المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية عن نتيجة اجتماعهم القادم في 19 ديسمبر.ويعتقد معظم المحللين أنهم سيصوتون في صالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي في المملكة المتحدة عند 75ر4%، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.ويؤثر سعر الفائدة الأساسي على مقدار ما تفرضه البنوك من رسوم على القروض والرهن العقاري.كما أبقي عليه مرتفعًا في السنوات الأخيرة للحد من التضخم الجامح.وكان التضخم قد انخفض إلى ما دون هدف البنك البالغ 2% في وقت سابق من العام.وهذا دفع البنك المركزي البريطاني إلى خفض أسعار الفائدة في أغسطس ونوفمبر.