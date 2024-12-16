شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الأجواء الباردة على مختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الحذر على الطرق السريعة

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موجة برد قاسية

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار الطقس باردًا إلى شديد البرودة على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية.كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لتكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.ولا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة، تتحول مساءً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.الرياح السطحية: شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.دعا المركز المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة العامة، خاصة في أثناء القيادة على الطرق السريعةكما حثّ "الأرصاد" الجميع على متابعة المستجدات والتحديثات عبر قنواته الرسمية ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعيوتستقبل مناطق المملكة لاستقبالبدأت يوم الأحد، متسببةً في انخفاض كبير في درجات الحرارة، خاصةً في المناطق الشمالية والوسطى والشرقيةوتُصاحب هذه الأجواء رياح نشطة مثيرة للأتربة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة