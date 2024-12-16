شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يدرس تدعيم صفوفه بمهاجم فى ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الجهاز الفني بفريق البنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى ، مناقشة ملف التدعيمات الشتوية المنتظرة قبل انطلاق موسم الانتقالات يناير المقبل، وذلك لتدعيم الفريق بعناصر مميزة للمساهمة فى تحسين النتائج ووضع البنك الأهلي في مركز يليق بالفريق في جدول الدوري.

ويدرس البنك الأهلي تدعيم صفوفه بمهاجم مميز في ميركاتو يناير، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق بكسر في الترقوة، واضطر للخضوع إلى عملية جراحية، حيث من المقرر أن يغيب عن المشاركة مع الفريق لثلاثة أشهر على الأقل.

من ناحية أخرى، يواصل فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تدريباته الجماعية باستاد نادى البنك الأهلى بالعجوزة تحت قيادة فنية لطارق مصطفى المدير الفنى استعداداً لمواجهة مودرن سبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الخامسة مساء،

حيث شهدت التدريبات فقرة بدنية قوية لرفع الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين وأخرى تخصصية لتطوير الأداء الهجومى والدفاعى.

وأختتم المران بتنفيذ اللاعبين لبعض من النواحى الخططية التكتيكية الهجومية والدفاعية، وكان فريق البنك الأهلى قد تعادل بدون أهداف مع الأهلى ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2024/2025.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري، برصيد نقطتين بعدما خاض 4 مباريات، خسر اثنتين وتعادل في مثلهما ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو البنك الأهلي 3 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف أخرى.