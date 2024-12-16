شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يعتذر للأهلاوية: عارف إنكم زعلانين وكانت فرصة نحط الأهلي في مكانة يستحقها والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، للجماهير الحمراء بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال، مؤكدا أنها كانت فرصة كبيرة لوضع الأهلي في المكانة التي يستحقها.

وقال أفشة، عبر ستورى حسابه على انستجرام: "أنا عارف انكم زعلانين، ماهي تزعل بصراحة.. كانت فرصة كبيرة نحط الأهلي في المكانة التي يستحقها، بعتذر جدا كنت أتمنى نكسب والله بس مفيش نصيب، ضربات الجزاء لعبة حظ والكورة كانت قريبة".

وأضاف أفشة: "محدش قصر في الماتش نفسه وكنا قريبين نحلص لكن هي دي الكورة، الموسم السنة دي صعب جدا.. عندنا أفريقيا بعد يومين وبعدين ضغط الدوري، بدون مساندة ودعمكم زي العادة هيبقى موسم صعب، ع الحلوة والمرة معاه"، مختتما: "تقبلوا أسفي وإن شاء الله نرجع نفرحكم".





أفشة

وخسر الأهلي من بطل المكسيك 5-6 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الإصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي فاز بها باتشوكا ليحصد لقب كأس التحدي ويتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

وانتهت مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أعلنت فوز باتشوكا 6-5.