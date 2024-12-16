شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر أمام فيروفيارو الموزمبيقى بنهائى البطولة الأفريقية لأندية السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 11:01 م

خسر فريق كرة سلة الاهلى سيدات أمام نظيره فيروفيارو الموزمبيقى بنتيجة 72-81 بنهائي البطولة الأفريقية للأندية البطلة سيدات والتى تقام بالسنغال.

وسيطر الفريق الموزمبيقى على أحداث المباراة، وجاءت فترات اللقاء كالتالى:

الفترة الأولى 13-26 لفيروفيارو

الفترة الثانية 38-46 فيروفيارو

الفترة الثالثة 50-67 فيروفيارو

الفترة الرابعة 72-81 فيروفيارو

وصعد الأهلى إلى النهائي بعد الفوز على نظيره ڤيل دو داكار السنغالي بنتيجة 65-64 ضمن نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، على صالة ماريوس ندياي.

وحقق الاهلى العلامة الكاملة فى كل المبارايات التى خاضها فى البطولة أمام mvm النيجيرى، فاب الكاميرونى، داكار السنغالى، cnss. الكونغولى، وفيل دو داكار السنغالى بينما خسر امام فيروفيارو بالنهائي

‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.