شكرا لمتابعة خبر عن حائل تشهد حصاد موسم الزعفران ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد منطقة حائل موسم حصاد الزعفران والتي تعتبر منطقة مناسبة لزراعتها وذلك تحت رعاية المملكة والتي تولي اهتمام كبير بزراعة المناطق ذات المياة النسبية مثل حائل .

وقال أحد المزارعين المتخصصين بزراعتها إن الاجواء بحائل تساعد علي الزراعة، مشيرا إلى أنهم الآن يعمل علي تكبير المساحة، وفقا لقناة “العربية”.

من جهته، أكد فهد الدرسوني نائب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة حائل، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل يقوم بدعم كبير للاهتمام بزراعة الزعفران.

وأضاف أن منطقة حائل من المناطق الرئيسية في المملكة لإنتاج المحاصيل الزراعية، مشيدا بتجربة زراعة الزعفران.