شكرا لمتابعة خبر عن مستشار: يجب تطبيق شرط الترخيص المسبق قبل بناء المدارس بالأحياء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار الأمني المتخصص في التوعية المرورية، أحمد الوادعي، أن توقف الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية وقت خروج المدارس يُعد من أبرز التحديات التي تواجه قائدي المركبات.

ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتوعية قائدي حافلات المدارس بأساليب القيادة السليمة ومعايير الأمن والسلامة لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة الطلاب، وذلك في لقاء متلفز ببرنامج “يا هلا”، الذي يُعرض على قناة” روتانا خليجية “.

وأشار الوادعي إلى أن نظام المرور الحالي يشترط الحصول على تراخيص مسبقة قبل بناء المواقع التجارية داخل الأحياء السكنية، معبرًا عن أمله في تطبيق هذا النظام على المدارس، خصوصًا الأهلية منها، لضمان توفير البنية التحتية المناسبة وتخفيف الأثر السلبي على الطرق المحيطة.

وأضاف: “عكس السير أمام المدارس بات مشكلة مؤرقة تزيد من فوضى الحركة المرورية وتعرض الجميع للخطر”،مؤكدًا أن تنظيم حركة السير باتجاه واحد لبعض الشوارع القريبة من المدارس يُعد حلًا عمليًا لتحسين الانسيابية المرورية وتقليل الحوادث.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المرورية والمدارس وأولياء الأمور لوضع خطط شاملة تنظم حركة السير وتُسهم في رفع مستوى الأمان على الطرق.