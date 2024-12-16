السعودية | (الأفواج الأمنية) تشارك في (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تشارك وكالة شؤون الأفواج الأمنية ضمن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالصياهد شمال شرق العاصمة الرياض، الذي يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 م.

وتستعرض (الأفواج الأمنية) مهامها وأدوارها العملياتية في تنفيذ مسؤولياتها الأمنية في حفظ الأمن بالمحافظات الحدودية، ضمن منظومة أمنية متكاملة، والإسهام في تعزيز الشعور بالأمن والأمان للمواطن والمقيم والزائر، والتجهيزات والأسلحة المتطورة والمركبات المصفحة، والمشاركة في حملة وطن بلا مخالف ومكافحة المخدرات.

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