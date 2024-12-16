شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: جروس طالب بضم أمير عزمى لجهازه ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك و منتخب مصر السابق، أن لاعبى الزمالك كانوا على قدر المسئولية أمام المصرى اليوم، وتحقيق فوز مهم فى دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال ميدو، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية، وحرصنا على دعمهم فى أول مباراة أمام المصرى، وهذا الفوز مهم جدا فى هذا الوقت بعد رحيل جوزيه جوميز".

وأضاف: "جروس طلب أمير عزمى مجاهد لأنه اشتغل معاه من قبل ويثق فيه، وأمير حاليا لديه خبرات أكبر عن الفترة الماضية وسيكون إضافة كبيرة للجهاز".

وتابع: "الجماهير هى الضلع الأساسى فى نادى الزمالك ونشكر الجماهير على دعمهم الدائم للزمالك إدارة ولاعبين".

واختتم: "تحدثت مع جروس والراجل متابع كويس جدا للزمالك ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، وأتمنى أن تكون فترة ناجحة، وهو مدرب كبير ويحب المكان".