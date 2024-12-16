الامارات | محمد تويزي يُتوّج بحزام «الإنتركونتيننتال» في «ليلة القتال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج نجم المنتخب الوطني، محمد تويزي، بلقب «حزام الإنتركونتيننتال» في فئة «فلاي ويت»، بعد فوزه على بطل أوروبا، البرتغالي ريكاردو هيلاريو، على مدار خمس جولات في النزال العالمي الذي أقيم، أول من أمس، في ختام منافسات بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين (ليلة القتال) في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي.

كما أسفرت نتائج البطولة عن فوز المقاتل الصربي، نيكولا تودوروفيتش، بلقب حزام العالم في فئة «السوبر ميدل ويت»، بعد فوزه في النزال النهائي على نظيره الإسباني، جوردي ريكيخو كورونادو، بالضربة القاضية، ليرفع رصيده إلى 28 انتصاراً عالمياً و16 ضربة قاضية.

أقيمت البطولة بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينغ (الواكو برو)، في إطار أجندة فعاليات اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ الطموحة لدعم خطط تطوير اللعبة، والعمل على استقطاب البطولات الكبرى للمحترفين وانعكاسها المهم على أداء أبطال الإمارات في النزالات العالمية.

وشهدت البطولة مشاركة 28 مقاتلاً من 24 دولة، كما شهدت 14 نزالاً مثيراً بمشاركة نخبة محترفي العالم في مختلف الفئات والأوزان.